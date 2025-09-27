Arriva a Cori Marco Cavallo

Domenica 28 settembre è la giornata dell’inSania pride, una manifestazione che coinvolge tutto il centro storico di Cori monte, attraversato da un corteo rumoroso e colorato con tappe in una serie di angoli e piazzette in cui si esibiscono diversi artisti di strada: musicisti, attori, performers di ogni genere. “Quest’anno – spiegano gli organizzatori – avremo l’onore di avere con noi Marco Cavallo in persona, un gigantesco cavallo azzurro in vetroresina, divenuto simbolo della liberazione dalla condizione di detenzione in cui vertevano le persone internate nei manicomi. Da piazza Signina ci accompagnerà per l’intera manifestazione”.

inSania Fest ha voluto fortemente la presenza di Marco Cavallo, aderendo all’iniziativa, lanciata dal Forum Salute Mentale, ‘In viaggio con Marco Cavallo’ che sta percorrendo l’Italia da nord a sud recandosi in alcune delle località in cui sono presenti i CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), strutture che, per molti versi, ricordano gli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), ma che forse sono ancor più crudeli dal punto di vista umano, perché qui non ci sono persone che hanno commesso reati, ma uomini e donne il cui unico “errore” è stato cercare una via di fuga dalla fame, dalla guerra, da un destino segnato.

Dopo il grande successo dello scorso anno, si ripete dunque l’esperienza di inSania Pride. Dopo il corteo, si proseguirà con una cena sociale offerta da una vasta rete di ristoranti, cantine e bar locali e ancora con spettacoli, musica dal vivo e djset fino a tardi.

“Siamo orgogliosi – afferma il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – di avere nella nostra città il grande cavallo azzurro, simbolo della battaglia che ha restituito voce e visibilità ai malati psichiatrici, cercando di restituire loro quella quotidianità che appartiene ed è un diritto di tutti. In questo caso, l’iniziativa del Forum Salute Mentale ‘In viaggio con Marco Cavallo’ estende la battaglia anche al sistema dei Cpr, spesso inadeguato e in cui le persone vengono trattenute in condizioni di degrado. Ancora una volta Marco Cavallo si batte per i deboli e i senza voce”.