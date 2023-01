Arresto Matteo Messina Denaro, Ruspandini: “Da oggi l’Italia è più libera e sicura

L’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro e’ una grande notizia per la giustizia, la legalita’ e l’Italia. Per me e per la mia provincia questa giornata segna un motivo di soddisfazione ulteriore: il comandante dei Ros che ha gestito l’arresto e’ il generale Pasquale Angelosanto di Sant’Elia Fiumerapido della provincia di Frosinone. Da oggi l’Italia e’ piu’ libera e sicura. Con il governo Meloni la lotta mafia non avra’ piu’ tregua.

On. Ruspandini, vicecapogruppo Camera dei Deputati Fratelli d’Italia.

Comunicato stampa