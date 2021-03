Arresto gestione rifiuti nel Lazio, Fontana: “Le istituzioni prevengano episodi di corruzione e concussione”

Ilaria Fontana (M5S): “Apprendo con sgomento degli arresti legati alla gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio, tra cui quello di una dirigente della Regione. Le accuse sono gravi e la giustizia farà il suo corso: intanto è necessario che anche le Istituzioni operino per prevenire il più possibile episodi di corruzione e concussione in questo settore.” Lo afferma in una nota la sottosegretaria alla Transizione ecologica Ilaria Fontana. “Dobbiamo puntare sulla massima trasparenza e sulla prevenzione della produzione di rifiuti, in un’ottica di economia circolare, sostenendo i soggetti che operano nella piena legalità e che sono i primi danneggiati da pratiche illecite che ostacolano la transizione ecologica” conclude.

Ilaria Fontana – Movimento 5stelle

Correlati