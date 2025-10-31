ARRESTO DI UN CITTADINO STRANIERO PER FURTO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

I militari della Stazione Carabinieri di Fiuggi (FR) durante un servizio perlustrativo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere, arrestavano in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino tunisino 25enne, senza fissa dimora.

Il giovane poco prima, insieme ad un’altra persona, asportava da un supermercato del luogo, varie bottiglie pregiate di alcolici, per poi darsi alla fuga.

I militari immediatamente intervenuti fermavano il soggetto nel piazzale antistante il centro commerciale e quest’ultimo nel tentativo di scappare colpiva con calci e pugni i Carabinieri, mentre l’altra persona si dava alla fuga e faceva perdere le proprie tracce.

Alcune bottiglie di liquore venivano recuperate e consegnate al direttore del centro commerciale che sporgeva querela per quanto accaduto.

L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Alatri, in attesa di giudizio direttissimo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO