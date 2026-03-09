Arresto cardiaco mentre gioca a calcio: 16enne rianimato e portato d’urgenza in ospedale

È stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso del Rummo, dall’ambulanza del 118 di Airola, il 16enne che ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava sul campo sportivo Allegretto di Montesarchio (Benevento). Il ragazzo, che si è accasciato all’improvviso nel bel mezzo della partita, è stato soccorso nell’immediato dallo staff che segue la squadra e dai genitori presenti sugli spalti che hanno cercato di rianimarlo in attesa che arrivasse l’ambulanza che si trovava a meno di un chilometro dal campo. Grazie all’intervento tempestivo, il 16ennne è stato rianimato dal medico e dall’infermiere che sono riusciti a far ripartire il cuore nell’arco di qualche minuto. Leggo

