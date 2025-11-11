ARRESTI DOMICILIARI PER INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA

I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno tratto in arresto un 53enne del posto eseguendo un ordine di esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari, in sostituzione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e divieto di comunicare con la stessa emesso dal Tribunale di Frosinone.

L’uomo si era reso in passato autore di maltrattamenti nei confronti della sua compagna e pertanto gli era stato imposto il divieto di avvicinamento.

Il predetto invece, disinteressandosi dell’obbligo cui era sottoposto, ha cercato di avvicinarsi per avere un contatto con l’ex compagna tanto da far scattare l’allarme del braccialetto elettronico “antistalking” ed in una circostanza riusciva addirittura a sottrarlo alla vittima.

I Carabinieri di Alatri intervenuti, notiziavano l’Autorità Giudiziaria che disponeva una misura cautelare più coercitiva al fine di tutelare la donna vittima delle vessazioni da parte del compagno.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO