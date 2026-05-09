Arrestato un 42enne in esecuzione di un ordine di carcerazione

Nella serata del 5 maggio u.s. , i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino (FR) hanno portato a termine un’operazione di servizio, rintracciando e traendo in arresto un uomo di 42 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, dando esecuzione al provvedimento di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone per reati commessi di “ truffa, appropriazione indebita ed estorsione”, perpetrati nell’anno 2022 nel territorio di Matera . I militari operanti , rintracciato l’interessato, provvedevano alla notifica del provvedimento in argomento e, dopo le formalità di rito , l’uomo veniva accompagnato presso la sua abitazione ove , così come disposto dall’A.G. mandante, dovrà scontare la pena – in regime di detenzione domiciliare, di anni 2 (due) e mesi 10 (dieci) di reclusione per i reati commessi. L’operazione testimonia, ancora una volta, l’incisiva e capillare presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio finalizzata a garantire e consolidare le condizioni di sicurezza pubblica e, in tale ottica, l’Arma pone una costante e rigorosa attenzione all’esecuzione dei provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria, un’attività fondamentale per la tutela dell’intera comunità.

foto archivio