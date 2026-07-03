Arrestato un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Prosegue senza sosta la capillare attività di controllo del territorio e l’incessante azione di contrasto nel settore degli stupefacenti condotta dalla Stazione Carabinieri di Ceccano.

Nel primo pomeriggio di ieri, i militari guidati dal Luogotenente C.S. Fabio Laurentini hanno assestato un altro colpo allo spaccio locale, traendo in arresto in flagranza di reato un 31enne straniero ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da un normale posto di controllo alla circolazione stradale effettuato in via Marano. Nel momento in cui hanno intimato l’alt, i Carabinieri hanno notato dei movimenti sospetti dell’autista, che, durante le successive fasi del controllo, ha mostrato un’ingiustificata fretta di ripartire. Un atteggiamento che ha spinto i militari ad approfondire il controllo, procedendo alla perquisizione del veicolo.

L’intuito investigativo ha dato i suoi frutti: nascosto sotto la moquette dell’aletta parasole lato guida, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 9 grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in 9 singole dosi pronte per lo smercio al dettaglio: 7 involucri termosaldati da circa 1,10 grammi ciascuno e 2 confezioni in cellophane scuro da circa 0,50 grammi. La successiva perquisizione, proseguita in caserma, ha permesso di trovare nel borsello dell’uomo 235 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale.

I militari di Ceccano hanno pertanto proceduto all’arresto dell’uomo, che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la sua residenza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

L’arresto di ieri conferma il costante e metodico impegno sul territorio della Stazione Carabinieri di Ceccano che, sotto l’attenta e decisa direzione del Luogotenente C.S. Fabio Laurentini, ha posto in essere una capillare e concreta azione di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Dall’inizio dell’anno, la Stazione ha già arrestato in flagranza 4 persone e ne ha denunciate altre 16 a piede libero per reati legati agli stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 177 grammi di cocaina e 13 di hashish. Venti, inoltre, le persone segnalate alla Prefettura come assuntori.

Un bilancio operativo che testimonia la duplice e incessante opera dell’Arma: da un lato, la ferma e mirata repressione delle reti di spaccio; dall’altro, la capillare attività di prevenzione e monitoraggio volta ad arginare la diffusione della droga tra i più giovani.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.