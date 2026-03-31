ARRESTATO UN 27ENNE PER “MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA”

Nella serata del 30 marzo 2026, intorno alle ore 20:30, i Carabinieri della Stazione di Giuliano di Roma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne del posto, disoccupato e già gravato da precedenti specifici, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente di 61 anni.

A seguito di una segnalazione d’emergenza pervenuta alla Centrale Operativa di Frosinone, i militari sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione familiare situata a Villa Santo Stefano. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il giovane, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, aveva aggredito fisicamente la madre 61enne, procurandole evidenti lesioni al volto.

Tale comportamento violento fa seguito a pregressi episodi analoghi già verificatisi nel giugno del 2025, per i quali pende tuttora un procedimento penale. Nonostante le evidenti escoriazioni subite durante l’aggressione, al momento dell’intervento la donna non ha inteso ricorrere alle cure mediche.

L’uomo, senza opporre resistenza, è stato prelevato dai militari intervenuti per l’espletamento delle formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato infine tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.