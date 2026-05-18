Arrestato presunto truffatore di anziani: recuperata gran parte della refurtiva

Nel pomeriggio dell’11 maggio scorso, a Cassino (FR), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R. hanno tratto in arresto un cittadino egiziano residente a Portici (NA), noto alle forze dell’ordine, ritenuto il presunto responsabile di tentata truffa in concorso ai danni di anziani.

L’operazione scattata lungo la S.R. 749, dove i militari hanno intercettato un’autovettura proveniente dalle Marche con a bordo due soggetti. Alla vista della pattuglia, gli occupanti del veicolo si sono dati a una precipitosa fuga, terminata poco dopo quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro il guard-rail.

Subito dopo l’incidente, il guidatore è riuscito ad allontanarsi fuggendo a piedi nelle campagne circostanti e facendo perdere le proprie tracce. Il passeggero, invece, è stato prontamente bloccato dagli operanti dopo aver tentato inutilmente di disfarsi di un sacchetto di plastica contenente parte della refurtiva.

I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: nella mattinata dello stesso giorno, a Fermo (FM), i due malviventi avevano raggirato una coppia di anziani coniugi. Presentandosi presso la loro abitazione con il modus operandi di “falsi” Carabinieri, erano riusciti a impossessarsi della somma contante di 8.000 euro. Prima di dileguarsi, i soggetti avevano inoltre aggredito fisicamente l’anziano proprietario di casa, causandogli varie lesioni.

L’efficace intervento dei militari ha permesso di recuperare e sottoporre a sequestro gran parte della refurtiva, pari a 6.650 euro in contanti, oltre al veicolo utilizzato per la fuga.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in data 15 maggio, il Giudice accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari da espletare nel comune di residenza nell’area partenopea.

Questo successo operativo evidenzia l’incessante attività di vigilanza svolta dai Carabinieri sul territorio cassinate, fondamentale per prevenire gli illeciti e salvaguardare la comunità e soprattutto in difesa delle persone anziane.