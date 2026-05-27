Arrestato per spaccio un cittadino: sequestrati hashish e cocaina

Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri, volti a garantire la sicurezza cittadina e a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario, residente nel comune e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’operazione è scattata quando l’uomo è stato notato per l’ennesima volta nel centro cittadino mentre arrecava disturbo ai passanti. Da tempo infatti il cittadino straniero molestava negozianti e persone di passaggio, tentando di aggredirli a tal punto da far intervenire in diverse occasioni i Carabinieri. Il comportamento molesto ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri che ha immediatamente proceduto al fermo e all’identificazione del soggetto. Dati i precedenti dell’uomo e l’atteggiamento sospetto, i militari hanno deciso di estendere l’accertamento, effettuando una perquisizione presso il suo domicilio. L’intuito degli operanti ha trovato rapido riscontro: all’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti e sequestrati 210 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi sul mercato del piccolo spaccio, 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale vario idoneo al confezionamento delle sostanze ed un coltello da taglio, ancora intriso di stupefacente e presumibilmente utilizzato per il frazionamento dei panetti. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dei magistrati in attesa del rito di convalida. È obbligo rilevare che l’indagato, allo stato, è solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.