ARRESTATO PER DETENZIONE E TRAFFICO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto un pregiudicato, residente in provincia, poiché trovato in possesso di quasi 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In particolare, gli operatori della locale Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività di polizia finalizzata a contrastare il fenomeno del traffico illecito di sostanze stupefacenti, notavano la presenza un soggetto, noto per i suoi precedenti specifici in materia di droga, intento a circolare con la sua auto nel comune di Frosinone.

Prontamente fermato e sussistendo il fondato motivo di ritenere l’uomo celasse sostanze stupefacente, si procedeva a perquisizione personale e veicolare: l’atto sortiva esito positivo poiché all’interno della tasca destra dei pantaloni veniva rinvenuto un involucro trasparente con all’interno sostanza di colore bianco; inoltre, nascosto tra i due sedili anteriori dei veicoli, veniva rinvenuto un ulteriore involucro trasparente, anch’esso contenente sostanza di colore bianco. Quest’ultima, a seguito di verifica con narcotest, risultava essere cocaina del peso complessivo di quasi 120 grammi.

Alla luce di ciò l’uomo veniva arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

