Arrestato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola colto in flagranza mentre intascava una mazzetta

Blitz della Guardia di Finanza in provincia di Napoli: in manette il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, nel corso di un’operazione coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. Secondo quanto trapelato, Coppola sarebbe stato colto in flagranza mentre intascava una mazzetta.Il primo cittadino, 48 anni, avvocato, era stato eletto nel 2020 alla guida di un’alleanza di liste civiche. L’arresto è scattato durante una cena, a margine di un evento sportivo, grazie all’intervento dei militari della compagnia di Massa Lubrense. A Coppola viene contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

