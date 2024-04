Arrestato 68enne per espio di pena

I Carabinieri della Stazione di Supino (FR) hanno arrestato un 68enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma.

I militari, rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di applicazione della misura alternativa dovendo l’arrestato espiare in regime di detenzione domiciliare la pena residua di anni 3, mesi 1 e giorni 15 di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per il reato di riciclaggio, delitto commesso in Provincia di Latina nell’anno 2002.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove espierà la pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

