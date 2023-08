Arrestato 65enne; deve espiare una condanna di anni 4 e mesi 6 di reclusione per furto e rapina

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Guarcino (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 65enne, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Roma.L’uomo, che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Trivigliano (Fr), a seguito di condanna per i reati di rapina e furto commessi nella Capitale nel 2020 e 2021, deve espiare una pena residua di anni 4 e mesi 6 di reclusione.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Frosinone, ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.(comunicato stampa) – foto archivio

