Arrestato 47enne condannato per tentato furto a mesi 11 di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Alatri (FR) hanno arrestato un 47enne, noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

I militari della Stazione di Alatri (FR), rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la detenzione in carcere, essendo stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto commesso in Sabaudia nel febbraio 2022, e condannato alla pena residua di mesi 11 e giorni 3 di reclusione.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Frosinone come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

