Arrestato 45enne: dovrà scontare una pena residua di 6 anni per violenza sessuale

Un 45 enne residente a Ceccano e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, é stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Ceccano, in ottemperanza ad un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per l’espiazione di pena residua di anni 6 (sei) e mesi 6 (sei) di reclusione .L’ordinanza trae origine dai reati di “violenza sessuale”, commessi in Ceccano (FR), dal maggio 2021 al marzo 2022 e in Ferentino (FR) nel mese di aprile 2022. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone, così come disposto dall’A.G. mandante.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO