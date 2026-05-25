Arrestato 38enne per spaccio: sequestrati hashish e contanti

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne dell’hinterland cassinate. Ad operare sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti predisposti nel territorio del comune di Cassino, con il prezioso ausilio di unità cinofila del Reparto di Nettuno. Nei confronti dell’uomo, gravato da pregiudizi penali e di polizia specifici, è emerso un grave quadro indiziario relativo alla violazione in materia di stupefacenti in quanto, a seguito di perquisizione personale e locale, operata presso il domicilio del predetto, sono stati rinvenuti gr. 153,00 di sostanza stupefacente del tipo hashish, materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione, nonché€ 315,00 in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. La Procura della Repubblica di Cassino ha chiesto al Gip la convalida dell’arresto e l’adozione di provvedimento per l’applicazione di una misura cautelare personale. Il Gip del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste, ha convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di permanenza nella propria dimora dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

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