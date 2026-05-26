Arrestati un 43enne e un 41enne in esecuzione di ordini di carcerazione per violenza sessuale di gruppo e rapina

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno tratto in arresto due uomini del posto, rispettivamente di 43 e 41 anni, in ottemperanza agli ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

I provvedimenti restrittivi sono scaturiti dalla necessità di far espiare ai due uomini le rispettive pene detentive definitive. Nello specifico, il 43enne dovrà scontare una pena residua di 8 anni, 9 mesi e 4 giorni di reclusione per i reati di rapina e violenza sessuale di gruppo. Il 41enne, invece, dovrà espiare una pena residua pari a 7 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo. Tali condanne sono riconducibili a gravi fatti commessi nel giugno del 2012 proprio all’interno del comune di Ceccano.

Gli arrestati, una volta rintracciati dai militari operanti ed espletate le consuete formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Frosinone, mettendoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

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