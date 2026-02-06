Arrestate due persone per reati contro il patrimonio

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Fiuggi hanno eseguito due distinti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, a carico di due persone del posto.

Il primo è stato eseguito nei confronti di un 63enne condannato ad espiare una pena detentiva di un anno e dieci giorni ed al pagamento di un’ammenda di 800 euro per “falsa dichiarazione di identità propria” e “ricettazione”, commessi nel comune di Fiuggi negli anni tra il 2019 ed il 2021. I Carabinieri di Fiuggi come disposto dalla Procura di Frosinone lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone per l’espiazione della pena.

Nei confronti di un 35enne fiuggino, invece, come disposto dal Tribunale di Terni, è stata eseguita una misura cautelare personale di sottoposizione agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, presso la sua abitazione.

Il provvedimento trae origine da una tentata estorsione continuata commessa nella città di Terni nello scorso mese di gennaio. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

foto archivio