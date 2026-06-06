Arrestata per spaccio una cinquantenne

Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri, volti a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini nonché a contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto una cittadina domiciliata in Fiuggi già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’operazione è scattata quando la donna è stata notata in una delle vie del centro cittadino aggirarsi con fare sospetto e, pertanto, i Carabinieri della Stazione di Fiuggi in servizio di pattugliamento del territorio decidevano prima di procedere al controllo, trovandola in possesso di “un paio di dosi di cocaina” e, successivamente, di estendere la perquisizione anche al domicilio della donna. L’intuito degli operanti ha trovato il rapido riscontro: all’interno dell’abitazione sono stati infatti rinvenuti e sequestrati “diverse dosi di cocaina” (circa una quindicina) pronte per essere immessi sul mercato del piccolo spaccio, nonché “un bilancino di precisione” perfettamente funzionante e materiale vario idoneo al confezionamento delle sostanze.

La donna , pertanto, è stata tratta in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”e, per come disposto della competente Autorità Giudiziaria, è stata condotta presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari ove rimarrà a disposizione dei magistrati in attesa del rito di convalida.