Arrestata 59enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti predisposti nella zona “Scalo” di questo capoluogo, nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto una 59enne.

Nello specifico, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura, a seguito di servizi mirati, procedevano al controllo di una donna che si aggirava con fare sospetto.

L’intuizione degli Agenti si rivelava più che fondata infatti, nonostante la donna fosse priva di pregiudizi di polizia, personale femminile della Polizia di Stato preposta alla perquisizione, non sottovalutando alcun dettaglio, rinveniva sostanza stupefacente addosso alla donna.

La perquisizione portava al sequestro di circa 26 grammi di sostanza stupefacente, in particolare 5 grammi circa di cocaina e 21 grammi circa di hashish.

La donna è stata arrestata e dopo le formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria, convalidava l’arresto e disponeva la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.