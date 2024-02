Arrestata 55enne, deve scontare la pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Roccasecca (Fr) hanno proceduto all’arresto di una 55enne residente nella capitale, con vari precedenti penali e di polizia, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

I Militari della Stazione di Roccasecca, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio in orario notturno, identificavano la donna che, da verifiche alle banche dati, risultava colpita da ordine di carcerazione. La 55enne deve espiare la pena detentiva di anni 5, mesi 3 e giorni 26 di reclusione a seguito di condanna passata in giudicato per i reati di truffa, associazione a delinquere, reati finanziari e bancarotta fraudolenta, delitti commessi nel periodo tra il 2004 ed il 2010.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso la casa Circondariale di Rebibbia come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

