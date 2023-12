Arrestata 36enne: deve espiare una pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione

I Carabinieri della Stazione di Guarcino (Fr), nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto una 36enne, gravata da vari precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali del Tribunale di Frosinone.

I Militari, rintraccia la donna, hanno notificato il provvedimento di carcerazione che dispone l’espiazione della pena detentiva di anni 3, mesi 10 e giorni 10 di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e rapina, delitti commessi in Veroli nel periodo tra il 2016 e il 2019.

Per la donna, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Roma-Rebibbia dove è stata accompagnata come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio