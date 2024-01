Arpino,”Sotto il velame” come si (si può) leggere la Commedia

2004-2024, il Comitato di Arpino della Società Dante Alighieri festeggia i suoi 20 anni dalla ricostituzione di una realtà culturale che fino all’agosto del 1994 aveva fatto parlare di sé in Italia ed in Europa. Venti anni da quell’incontro presso gli artistici saloni di Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri, ricevuti dal Segretario generale prof. Alessandro Masi, che ci invitò a dare nuova voce alla storia culturale arpinate così come avvenuto dal 1965 fino al 1994.

Vogliamo sperare di aver ben operato per Arpino, per la Cultura e per tutto quel bagaglio ereditato, non ultimo il Certamen Ciceronianum Arpinas, dal precedente Presidente e da tutto il Suo Direttivo.

Vogliamo ringraziare le Amministrazioni comunali, che si sono succedute da quella data, i numerosissimi Soci che hanno voluto credere, e credono, nei valori simbolo della Società Dante Alighieri, le Istituzioni scolastiche arpinati, sorane ed atinati che con i loro Dirigenti scolastici e Docenti hanno sostenuto le nostre iniziative, gli Enti e le Ditte che hanno contribuito con i loro patrocini onerosi e non.

Per festeggiare al meglio il ventesimo compleanno abbiamo promosso e stiamo progettando iniziative importanti per i giovani e per la Città. Dal prossimo 12 gennaio il prof. Roberto Rea dell’Università Tor Vergata, il prof. Marcello Carlino dell’Università La Sapienza ed il prof. Renzo Scasseddu incontreranno i nostri giovani con loro conferenze su temi danteschi. Nel mese di marzo un Convegno ciceroniano sulla Pro Roscio Amerino e per l’occasione saranno invitati Rappresentanti del Comitato Dante di Terni e dell’UNITRE di Amelia. Ad aprile la ventesima edizione del Premio di Poesia Europeo, per il quale stiamo già ricevendo numerosissime adesioni. A maggio la 43ma edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas e l’incontro con Rappresentanti del Comitato Dante di Bolzano che renderanno visita ad Arpino dopo l’ospitalità, magnifica, riservataci nel mese di ottobre scorso.

Altre iniziative sono in cantiere per giugno ed ottobre pp.vv.

Per ora guardiamo lontano ricchi delle nuove adesioni e delle iniziative che da più parti sono state molto apprezzate.

Il presidente del Comitato di Arpino Prof. Enrico Quadrini

COMUNICATO STAMPA