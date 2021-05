Arpino,attive le postazione gratuite per il wi-fi

La città di Arpino si è dotata di postazioni hotspot WI-Fi di “Piazza Wi-fi Italia”. Il progetto, curato dal Ministero dello Sviluppo Economico, si pone come obiettivo la possibilità di connettersi in modo semplice e gratuito ad una rete wi-fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.“Abbiamo aderito al bando ministeriale nel 2019 e , dopo diversi incontri con il personale di Invitalia, il progetto finalmente è divenuto operativo – ha detto il vicesindaco Massimo Sera -.Le postazioni installate nel nostro paese – continua Sera – sono sei. Facilmente individuabili dal cartello posto in prossimità dell’antenna Wi-fi sono ubicate in piazza Municipio, nel palazzo comunale, nel palazzo Sangermano, nel piazzale P. Rotondi, nel Convento San Lorenzo e nell’acropoli di Civitavecchia nel piazzale antistante la torre di Cicerone.Ogni singola antenna possiede un raggio di azione di circa 100 metri e per connettersi è sufficiente scaricare l’applicazione per smartphone dedicata e seguire le brevi istruzioni del servizio per l’abilitazione gratuita” .“La città di Arpino potrà cosi migliorare l’offerta turistica e ricettiva – ha commentato il sindaco Renato Rea – .Un altro passo in avanti nella realizzazione del progetto smartCity per rendere in nostro paese totalmente integrato con le nuove tecnologie” .

comunicato stampa