Arpino, Via Vagni senza acqua Gianluca Quadrini sollecita Acea Ato5

“Dopo otto giorni senza acqua nella contrada Vagni, nonostante le numerose segnalazioni dei residenti all’amministrazione comunale di Arpino, rimaste misteriosamente senza riscontro, mi sono immediatamente attivato contattando il gestore del servizio idrico che ha assicurato un intervento in tempi rapidi. È impensabile con queste temperature restare senza acqua per oltre una settimana ma soprattutto mi spiace essere stato informato solo ora dei disagi. Per oggi è previsto l’arrivo di autobotti per servire i cittadini della contrada in attesa della conclusione dei lavori di ripristino delle condutture.

Vorrei infine ringraziare il Presidente di Acea Ato5, Roberto Cocozza, per aver prontamente accolto le mie sollecitazioni e programmato gli interventi”.

A dichiararlo il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini.

Comunicato stampa