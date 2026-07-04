Arpino, vasto incendio: uomo ustionato, atterra l’eliambulanza

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nella mattinata odierna in località Santa Lucia, ad Arpino, interessando il promontorio a monte della strada provinciale che collega il Girone alla stazione ferroviaria.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente, divorando diversi ettari di sottobosco e avanzando pericolosamente verso alcune abitazioni e un’attività situata lungo la provinciale Tulliana.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora, impegnati in un difficile intervento di contenimento del rogo. A supporto delle operazioni è presente anche la Protezione Civile, che sta collaborando per mettere in sicurezza l’area.

Un uomo è rimasto ustionato alle braccia. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza del 118, atterrata sul posto per prestare le prime cure e procedere al trasferimento del ferito in ospedale.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e l’obiettivo dei soccorritori è impedire che il fronte del fuoco raggiunga le abitazioni e le attività presenti nella zona. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.