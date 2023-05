Arpino, uomo trovato morto in casa

Non rispondeva al telefono da alcune ore, poi purtroppo la scoperta del corpo senza vita, intorno alle ore 19, nella sua abitazione in via Alice De Gasperi, Sante Zeppieri, 72 anni, ex istitutore del Convitto Tulliano ieri sera è stato trovato morto. Secondo la prima ricostruzione del medico legale, la causa del decesso è da attribuire ad un malore fatale.Sante lascia la figlia, i fratelli e la nipote. I funerali si svolgeranno giovedi 4 maggio alle ore 11.30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

Correlati