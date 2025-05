Arpino, uomo si allontana da casa e scompare: ore di angoscia per i familiari

Momenti di forte preoccupazione ad Arpino, dove da ieri si sono perse le tracce di un uomo residente nella periferia del centro cittadino. Il 50enne, persona conosciuta in paese, si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione, interrompendo ogni contatto con familiari e amici.

A lanciare l’allarme è stata la madre, che non riuscendo a rintracciarlo, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della locale stazione. Al momento non si esclude l’ipotesi dell’allontanamento volontario, anche se l’ansia cresce con il passare delle ore.

Secondo quanto riferito da persone vicine, non sarebbe la prima volta che l’uomo si assenta per diverse ore. Tuttavia, un recente incidente stradale in cui è rimasto coinvolto potrebbe aver influito sul suo stato emotivo, rendendo questa scomparsa più preoccupante del solito.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e valutando ogni elemento utile alle ricerche. La speranza, condivisa da tutta la comunità, è che l’uomo possa mettersi presto in contatto con i propri cari, rassicurandoli sulle sue condizioni e ponendo fine a queste ore di angoscia.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto archivio