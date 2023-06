Arpino – Una piazza per Berlusconi? Che sfortuna per Fortuna!

La contraddizione politica è evidente. Lo era già prima delle comunali, lo è stata durante, lo è ancora adesso. L’imbarazzo è altrettanto evidente. Almeno per uno che ci crede. L’iniziativa del sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi di intitolare/dedicare una piazza o un giardino del paese a Silvio Berlusconi resta sottaciuta soprattutto da chi dovrebbe stare da tutt’altra parte. Come quelli del Pd, ma in particolare come il compagno Giuseppe Fortuna, presidente del Consiglio comunale da poco meno di un mese. Uno che a sinistra ha avuto ruoli politici provinciali. Possibile che non abbia nulla da dire sulla proposta fatta pergiunta da uno che ricopre il ruolo di Sottosegretario del Governo Meloni? Eppure ultimamente, magari per distrarre l’attenzione, Fortuna disserta su tutto. Tranne sul punto politico. Che ne pensa della piazza da intitolare a Berlusconi? L domanda è semplice, la risposta doverosa. Saremmo perciò lieti di ospitare un suo commento, magari diretto e comprensibile. Senza giri di parole.

Foto MDC

