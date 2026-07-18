Arpino, successo per “Storie Incatenate”: Quadrini, «La Fondazione Mastroianni è un modello di eccellenza culturale»

Grande entusiasmo e straordinaria partecipazione di pubblico questa sera nello splendido e suggestivo scenario del Castello di Ladislao ad Arpino per l’evento “Storie Incatenate: Racconti, Visioni e Sculture”. La prestigiosa manifestazione, promossa dalla Fondazione Umberto Mastroianni con il patrocinio della Provincia di Frosinone, della Città di Frosinone e il prezioso contributo della Regione Lazio, ha saputo coniugare mirabilmente letteratura, storia, arte e innovazione tecnologica.

​All’appuntamento ha preso parte attiva il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, da sempre vicino alle dinamiche di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Ciociaria. A margine della serata, Quadrini ha espresso parole di vivo elogio e profonda gratitudine nei confronti degli organizzatori:

​«Desidero rivolgere un ringraziamento davvero speciale e sentito alla Presidente della Fondazione Mastroianni, la Dott.ssa Francesca Casinelli, e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per aver ideato e realizzato un appuntamento di così elevato spessore intellettuale e artistico. Il mio plauso non va soltanto alla splendida riuscita di questo singolo evento, ma si estende all’intero e instancabile operato della Fondazione, che attraverso un ricchissimo calendario di iniziative continua a dimostrarsi un autentico faro di cultura e un eccezionale motore di promozione turistica e territoriale per tutta la provincia di Frosinone.»

​Il Consigliere Provinciale ha poi tenuto a sottolineare l’importanza della sinergia tra le istituzioni locali, gli studiosi e la Fondazione:

​«Vedere una partecipazione così viva e attenta dimostra quanto la nostra comunità risponda con entusiasmo quando l’offerta culturale è di altissima qualità. Dalla splendida narrazione dei misteri del Castello di Vicalvi curata da Nicoletta Pesce in dialogo con la professoressa Anna Paparcone, alle affascinanti visioni medievali di Maria Cedrone su Fra’ Alberico da Settefrati, fino al superbo approfondimento critico di Loredana Rea sulle sculture effimere di Domenico Mastroianni, ogni tassello ha arricchito il nostro bagaglio identitario. Straordinaria, inoltre, l’integrazione tecnologica con l’esperienza immersiva in realtà virtuale dedicata alla Divina Commedia, che ha proiettato i visitatori direttamente nel viaggio dantesco. Un grazie sincero va a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, ai curatori, agli autori e a tutti i cittadini intervenuti.»

​In conclusione, Quadrini ha ribadito il massimo supporto istituzionale per il futuro:

​«Come Provincia di Frosinone e come ANCI Lazio continueremo a sostenere con convinzione e orgoglio queste virtuose progettualità, certi che la cultura sia la chiave di volta imprescindibile per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle nostre eccellenze locali.»

Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini – Dirigente ANCI Lazio