Il sindaco di Arpino Renato Rea, in una nota comunica:

“Ci è stato comunicato un caso di positività al covid di un alunno frequentante il plesso scolastico di Pagnanelli. Stiamo predisponendo, in attesa delle determinazioni della ASL, una Ordinanza di chiusura dell’intero plesso per i giorni 13 e 14 maggio per effettuare la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti.”

Foto archivio