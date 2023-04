Arpino – Strada abbandonata. Vietato passare per voti

Un cartello dal contenuto molto esplicito è comparso in località Santo Ianni, a valle della strada provinciale per Santopadre, nei pressi di contrada Vignepiane. C’è scritto: Strada abbandonata, non passate per voti! Il riferimento è alle comunali di metà maggio ed i destinatari del ‘consiglio’ sono gli amministratori comunali di Arpino. Da tempo nella zona alcune famiglie attendono il risanamento della frana e la sistemazione della strada. ‘Ci hanno preso per il c…’ dicono in coro nella località periferica.

