Arpino / Sora, si è spenta a soli 45 anni Angelica Ranaldi

Oggi, 20 maggio 2023,alle ore 15.45, presso l’abitazione di Faliero Zimelli in via Coste Calde 38 Arpino, all’età di 45 anni, veniva a mancare all’affetto dei suoi cari Angelica Ranaldi in Caschera. Ne danno il triste annuncio la figlia Giada, la mamma Patrizia, Faliero, il marito Leandro, i suoceri,le sorelle,il fratello, i cognati,gli zii ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 21 maggio 2023, alle ore 16.30 presso la Chiesa Santa Maria Porta del Cielo.

