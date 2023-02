Arpino – Sicurezza stradale, seconda richiesta di incontro per l’amministrazione Rea. Quadrini richiede un sopralluogo su Via Pietro Nenni

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, in una lettera, indirizzata al Sindaco di Arpino Renato Rea, al Capo dell’Ufficio Tecnico, al Comandante della Polizia Locale di Arpino, richiede un incontro e un sopralluogo congiunto per il giorno 03 marzo 2023 ore 09.30 via Pietro Nenni – loc. Vuotti, per dibattere delle problematiche che gravano attorno alla pericolosità della strada. Ricordiamo che nello stesso tratto di strada lo scorso 21 gennaio si è verificato un incidente mortale. “Lo scorso 24 gennaio, a seguito delle numerose segnalazioni e dell’incidente mortale verificatosi qualche giorno prima, ho fatto espressamente richiesta al Sindaco di Arpino, Renato Rea e al Capo della Polizia Municipale, Massimiliano Rea, di un incontro urgente sul tratto di strada in via Pietro Nenni al fine di individuare soluzioni idonee alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità. A malincuore devo dichiarare che alla stessa nota non è stato dato alcun riscontro nonostante più volte sollecitato. Vista l’urgenza e valutate le criticità, oggi ho inviato all’amministrazione comunale di Arpino, un’ulteriore lettera in cui il 3 marzo alle ore 9:30 sarò presento in via Pietro Nenni alla presenza dei Dirigente Tecnico della Provincia di Frosinone, Ing. Tommaso Secondini, per dibattere delle problematiche in essere e cercare soluzioni adeguate all’eliminazione di queste problematiche. E’ doveroso, da parte di noi amministratori, tutelare e prenderci carico dell’incolumità dei nostri cittadini. Ho ritenuto, pertanto, opportuno convocare questo incontro a seguito del silenzio assordante di questa amministrazione, sperando che questa ultima mia richiesta venga presa in considerazione e avere così un confronto serio.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA

