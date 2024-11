Arpino, si è spento Domenico D’Ambrosio. Il ricordo di Piero Iafrate

È con profondo rammarico che annunciamo la scomparsa di Domenico D’Ambrosio di Arpino, già Dirigente Fiat e Piaggio, un uomo che ha contraddistinto la sua carriera con professionalità impeccabile, ma anche con una straordinaria umanità.

Domenico ha trascorso parte della sua vita lavorativa in Italia e parte in Polonia, lasciando un segno indelebile in ogni contesto in cui ha operato.

Piero Iafrate, suo caro amico, lo ricorda con affetto per la sua eccezionale capacità organizzativa, la sua bontà, lungimiranza e ottimismo. “Ho avuto la fortuna di lavorare con Domenico in Piaggio, un periodo prezioso, durante il quale ho ricevuto una formazione aziendale che mi è valsa più dei miei studi universitari”.

Domenico era un uomo che ha sempre pensato alla sua amata Lorenzina (sua moglie), ai suoi cari amici e alla buona cucina, una delle sue grandi passioni. Ci mancherà il suo sorriso rassicurante, il suo ottimismo contagioso, la sua caparbietà, la sua bontà e la sua disponibilità verso gli altri.

Con la scomparsa di Domenico perdiamo non solo un caro Amico, un concittadino, ma un uomo di grande stile e bontà, il cui spirito vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Piero Iafrate