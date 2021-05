Ieri, mercoledi 5 maggio 2021, alle ore 15:30 presso la propria abitaziobe in C.da Fornaci, è venuta a mancare all’età di 60 anni, Paolina Giona in Casinelli. Ne danno il triste annuncio il marito, il figlio,Fabiola,la nipotina Matilde,i fratelli,le sorelle,i cognati,le cognate e di parenti tutti. I funerali saranno celebrati secondo le disposizioni governative,venerdi 7 maggio 2021 alle ore 11 presso la chiesa S. Andrino in Arpino.

Correlati