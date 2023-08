Arpino, Sgarbi nomina Sardellitti come consulente del Sindaco per l’individuazione e la valorizzazione culturale e paesaggistica del territorio

Una nomina che sottolinea come la politica può anche unire e non sempre dividere. L’ing. Antonio Sardellitti, candidato nelle scorse elezioni comunali di Arpino nella lista avversaria dell’attuale sindaco, on. Vittorio Sgarbi, ha ricevuto un importante nomina dallo stesso sindaco come consulente per l’individuazione e la valorizzazione dei percorsi di promozione dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico delle Torri e dei Castelli della Città di Arpino e dei Comuni della Ciociaria. In una nota lo stesso Sardellitti afferma “ ringrazio l’on. Vittorio Sgarbi per la fiducia dimostrata nei miei riguardi e per la sensibilità verso il nostro territorio con occhio attento all’aspetto culturale, alla promozione turistica dei nostri prodotti tipici, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. È fondamentale – continua l’ing. Sardellitti – focalizzarci su questi punti cardini per costruire il futuro del nostro territorio piuttosto che combattere gli avversari politici. Facciamo dei nostri castelli il cuore pulsante della provincia di Frosinone mettendo in rete le bellezze e le ricchezze di cui il nostro territorio ne è custode. Non abbiamo nulla da invidiare alle grandi città come Roma e per questo sono sicuro, che insieme, riusciremo a valorizzare oltre che a sponsorizzare le nostre eccellenze per diventare attrattivi e meta scelta dai numerosi turisti.

In conclusione l’ing. Sardellitti, si sofferma sul Made in Italy e sull’importanza di ridare il giusto ruolo ad artigiani, produttori e artisti per riportare in auge le radici del territorio -“siamo un territorio ricco di risorse in cui artigiani, agricoltori e artisti sono i custodi delle nostre tradizioni e del nostro Made in Italy. Il mio impegno sarà lavorare per ridare loro un futuro facendo in modo che il sacrificio dei nostri antenati non venga sostituito da prodotti trattati e modificato sugli scaffali dei supermercati.”

Vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, che si sta adoperando tantissimo per tutto il territorio e per la nostra città, creando opportunità di sviluppo e di crescita attraverso l’attenzione che ogni giorno presta.”

COMUNICATO STAMPA