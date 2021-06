Arpino, scontro frontale tra due auto: feriti 4 giovani

Nella tarda serata di ieri lungo la SR 82 in località Vano Scaffa, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre ragazze del comprensorio e un ragazzo della zona, sembra che tutti fortunatamente sono rimasti feriti in modo lieve. Dalle prime informazioni sembra che una delle due auto abbia invaso l’altra corsia. Sul posto 4 ambulanze e forze dell’ordine per la dinamica dell’incidente.

Credit iowebbo.it

