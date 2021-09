Tragico incidente mortale questa notte in localita’ San Sosio, a perdere la vita un 29enne Nicolas Vona residente nel centro storico della citta’ di Cicerone. Il giovane alla guida della propria autovettura una Mini Cooper ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada in localita’ San Sosio nei pressi del bivio per Morroni. La salma di Nicolas Vona si trova presso la camera mortuaria del cimiero di Sora. La dinamica dell’incidente e’ al vaglio delle forze dell’ordine.

