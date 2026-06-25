Arpino / Santopadre – Blitz Nas e Asl: chiusi ristorante e piscina

I controlli dei Nas e del personale della Asl hanno portato a pesanti provvedimenti nei confronti di due attività commerciali situate ad Arpino e Santopadre. Le ispezioni, effettuate nella giornata di ieri, hanno evidenziato criticità tali da rendere necessario l’intervento delle autorità competenti.

Ad Arpino, gli ispettori hanno disposto la sospensione dell’attività di ristorazione. Durante il controllo sono stati inoltre sequestrati circa venti chilogrammi di carne ritenuti non conformi, mentre ai gestori è stato imposto di realizzare una parete divisoria per adeguare i locali alle prescrizioni igienico-sanitarie.

A Santopadre, invece, l’esito dell’ispezione ha portato il sindaco Giampiero Forte a firmare un’ordinanza con cui è stata disposta la sospensione dell’attività e la chiusura della piscina. Il provvedimento prevede anche l’interdizione dell’accesso alla vasca fino al ripristino delle condizioni richieste dalla normativa.

Le verifiche rientrano nell’ambito dell’attività di vigilanza finalizzata a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica. Le strutture interessate potranno riprendere l’attività solo dopo aver eliminato le irregolarità riscontrate e ottenuto il via libera dagli organi competenti. Foto archivio