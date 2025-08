Arpino – Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo

“Sagra delle Fettuccine Funghi Porcini e Tartufo” ad ARPINO (Fr) Venerdì 8 Agosto 2025 dalle ore 19:30 in località Madonna Addolorata. Festa del Quartiere Arco in occasione della 54ª edizione del “Gonfalone di Arpino”. Balli e Canti con i “Rita Mariani da Sballo” e la loro coinvolgente musica Oltre alle Fettuccine si potranno degustare Salsicce alla Brace, Spezzatino, Arrosticini di Pecora, Pizze Fritte, Ciabattina con Maialino al forno, La Mistra di fagioli di Linda, Gustosi dolci. A due passi dalla stupenda Acropoli di Civitavecchia di Arpino. Non mancate !!!

COMUNICATO STAMPA

