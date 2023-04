Arpino – Ritiro di deleghe, Gianluca Quadrini commenta il disastro dell’amministrazione Rea

Manca poco al prossimo appuntamento elettorale che vede anche Arpino chiamata al voto. A poco più di un mese, l’amministrazione Rea torna ad essere orfana di amministratori. “

Apprendo il ritiro delle deleghe da parte del Sindaco Rea nei confronti del consigliere Niccolò Casinelli, che tra l’altro aveva annunciato la sua candidatura a sindaco.” – il commento di Gianluca Quadrini, consigliere di minoranza del comune di Arpino e Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone. “rimango sempre più sbalordito dalla incongruenza di questa amministrazione che continua a fare acqua da tutte le parti. Dopo ben 10 anni non si è riusciti a mantenere unita la coalizione ma al contrario. È recidiva nel perdere pezzi per strada. La tanto dichiarata unione era solo una maschera per nascondere pesanti e gravi rotture interne. Ad oggi ognuno va per conto suo e i nodi vengono al pettine.”

In conclusione Gianluca Quadrini si sofferma a riflettere sul bene per Arpino, e incita nella scelte alle prossime elezioni di un candidato che sappia guidare la comunità – “ Questo è il bene per il paese? Per una comunità che ha messo le proprie sorti nelle mani di persone completamente allo sbaraglio? Credo, invece, che il paese meriti molto di più. Ormai si è stufi della superficialità con la quale per anni Arpino è stata amministrata. Adesso che i cittadini sono chiamati a votare finalmente avranno la possibilità di riscattarsi, scegliendo un sindaco capace di risollevare e ridare lustro alla nostra magnifica cittadina.”

COMUNICATO STAMPA