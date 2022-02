Arpino – Riqualificazione del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di via Vittoria Colonna, ammesso il finanziamento

L’intervento di riqualificazione urbana, finalizzato al completo recupero e reintegrazione del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di via Vittoria Colonna per un importo complessivo dell’opera di € 2.954.750,00, proposto dall’Amministrazione Comunale di Arpino all’attenzione della Regione Lazio per potere accedere ai finanziamenti di cui al fondo complementare europeo PNRR, è stato ammesso a finanziamento con Determinazione Dirigenziale n° G00191 del 13.01.2022 pubblicata sul BURL n° 7 del 18.01.2022.

L’Amministrazione comunale di Arpino, sempre sensibile al problema in cui versa attualmente il complesso residenziale di via Vittoria Colonna ha ritenuto fondamentale aderire, attraverso la presentazione di un progetto, al bando proposto dalla Regione Lazio e finalizzato all’ottenimento dei finanziamenti europei per la riqualificazione e per il completamento di edifici da destinare ad abitazioni popolari.

La procedura amministrativa e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica inoltrato alla Regione Lazio, è stata attentamente seguita dall’Arch. Elvira Puzzuoli, in qualità di Consigliere delegata all’Urbanistica ed ERP, dal Consigliere ing. Dino Quadrini delegato all’edilizia scolastica e dal Vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici, Ing. Massimo Sera, unitamente al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

L’intervento da realizzare tramite il miglioramento energetico, il recupero e la razionalizzazione degli spazi esterni pertinenziali, prevede al piano terra la riconversione dei locali esistenti da destinarsi a fini sociali, mentre al piano primo, secondo e terzo saranno realizzati degli alloggi destinati ad Edilizia Residenziale Popolare (ERP).

Tutto il complesso residenziale sarà dotato anche di un centro per attività sportive e verde pubblico attrezzato con parcheggio annesso, fruibile sia dai residenti del complesso residenziale ma anche dagli istituti di istruzione limitrofi presenti sul territorio comunale.

“Grazie a questo importante finanziamento, aggiunge il Sindaco Renato Rea, prevediamo di completare, in tempi brevi, la riconversione dell’imponente edificio per soddisfare le tante domande di case popolari e allo stesso tempo recuperare l’aspetto urbanistico e architettonico di un palazzo storico collocato all’ingresso del paese e in prossimità di un edificio scolastico”.

COMUNICATO STAMPA