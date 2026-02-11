Arpino rinuncia a fondi pubblici: Chietini denuncia la mancata partecipazione al bando “Risorse in Comune”

Una nuova occasione persa per Arpino rischia di pesare sui servizi e sulle opportunità per i cittadini. A denunciare la situazione è Andrea Chietini, consigliere comunale di minoranza, tramite un post sui social in cui esprime tutta la sua preoccupazione per la mancata partecipazione del Comune al progetto “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Consip.

“È davvero sconcertante scoprire che il Comune di Arpino non abbia ottenuto le risorse semplicemente perché non ha presentato domanda”, scrive Chietini. Il progetto, pensato per supportare concretamente gli enti locali, offre strumenti, competenze e finanziamenti per migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare la capacità amministrativa.

Secondo il consigliere, non si tratta di fondi persi per mancanza di requisiti o per esclusione in graduatoria: “Qui il problema è ancora più grave: bastava semplicemente presentare una domanda per ricevere risorse proporzionali al numero degli abitanti residenti, ma non si è nemmeno partecipato.”

Chietini sottolinea come, in un momento storico in cui ogni risorsa può fare la differenza per innovazione, servizi e sviluppo della comunità, l’assenza di iniziativa da parte dell’amministrazione sia inaccettabile.

“🔴 I cittadini di Arpino meritano un’amministrazione attenta, capace di monitorare i bandi, cogliere le opportunità e lavorare con visione e determinazione per portare benefici concreti al territorio. Restare fermi significa lasciare indietro la città”, conclude il consigliere di minoranza.

