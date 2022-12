Arpino – Riaperto il Ponte Lungo, la soddisfazione di Quadrini che ha sollecitato seguito da tempo la realizzazione di questa opera

Tornato in piena efficienza il Ponte Lungo di Arpino. Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo da parte di personale dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Frosinone al quale ha presenziato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. I lavori di messa in sicurezza della struttura e di rifacimento del manto stradale sono stati solleciti da parte della Provincia di Frosinone e fanno parte di una serie di opere che il Consigliere Quadrini aveva seguito nella passata amministrazione dell’Ente e che oggi continuano con la nuova.

“Non posso che ringraziare l’ingegner Secondini della Provincia di Frosinone, il geometra Giovanni Marchione e la ditta Viglianti di Veroli per l’ottimo lavoro effettuato – afferma il Consigliere Gianluca Quadrini – per la precisione e solerzia nell’effettuazione delle opere che restituiscono alla fruizione pubblica un’infrastruttura di grande utilità e finalmente in piena sicurezza. Vivi ringraziamenti al Presidente della Provincia, Luca Di Stefano – conclude Quadrini – per la grande attenzione che dimostra per le istanze e i problemi della cittadinanza”.

COMUNICATO STAMPA