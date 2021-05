Arpino, Quadrini chiede chiarimenti sui Lavori di realizzazione della strada comunale Nazareth – località Vallefredda

Il consigliere comunale di Arpino, ing. Gianluca Quadrini, ha presentato nei giorni scorsi una interrogazione a risposta scritta al Sindaco Renato Rea, al Presidente del Consiglio Comunale Di Arpino e per conoscenza al Sindaco del Comune Di Isola Del Liri Massimiliano Quadrini ed alla XV Comunità Montana Valle del Liri. Dopo un ampia premessa, nell’atto si legge: “Nel mese di febbraio 2021 è iniziato l’ITER di apertura della buste e della gara in essere e quindi sono state effettuate le verifiche della documentazione delle imprese partecipanti dalla Commissione Interna costituita da 3 componenti dipendenti degli uffici, di cui all’articolo 77 del Codice degli Appalti ed ammesse alla fase successiva che avrebbe dovuto essere espletata dalla commissione da nominarsi. La stessa commissione poi avrebbe aperta le buste dell’Offerta Tecnica e poi Economica fino alla valutazione finale. Tutto ciò premesso s’interrogano il Sindaco, la Giunta e chi ne compete per conoscere: – aggiornamenti riguardo l’espletamento della gara già iniziata relativa alle ‘opere di urbanizzazione primaria della strada comunale Nazareth – località Vallefredda nei Comuni di Arpino ed Isola del Liri’. Lo scrivente, vista l’inerzia dello stesso Ente Appaltante che pregiudicherebbe il corso della gara già in essere e dell’opera stessa, considerati già le spese tecniche sostenute dall’Ente stesso ed i costi già affrontati dalle imprese partecipanti che rischierebbe ricorsi da parte delle suddette imprese per i ritardi senza giustificato motivo; senza considerare i notevolissimi disagi della popolazione che ormai è in attesa da ben 5 anni della realizzazione dell’opera, chiede alla S.V. di intervenire ‘ad horas’ onde evitare danni erariali e controversie”. L’interrogazione presentata si conclude poi con un invito: “Si invita a chi legge per conoscenza, di adoperarsi al fine di evitare quanto su narrato.”

Lu.Re.

Correlati