Arpino, Piazza Wi-Fi Italia…Meglio tardi che mai

《Abbiamo aderito al bando ministeriale nel 2019 e , dopo diversi incontri con il personale di Invitalia, il progetto finalmente è divenuto operativo. – ha annunciato qualche giorno fa il vicesindaco Massimo Sera in riferimento al progetto denominato “Piazza Wi-Fi Italia” – Le postazioni installate – continua – nel nostro paese sono sei. Facilmente individuabili dal cartello posto in prossimità dell’antenna Wi-fi sono ubicate in piazza Municipio, nel palazzo comunale, nel palazzo Sangermano, nel piazzale P. Rotondi, nel Convento San Lorenzo e nell’acropoli di Civitavecchia nel piazzale antistante la torre di Cicerone. Ogni singola antenna possiede un raggio di azione di circa 100 metri e per connettersi è sufficiente scaricare l’applicazione per smartphone dedicata e seguire le brevi istruzioni del servizio per l’abilitazione gratuita.》Anche il sindaco Renato Rea, con enfasi, ha rilasciato una dichiarazione a tal proposito: 《La città di Arpino potrà cosi migliorare l’offerta turistica e ricettiva. Un altro passo in avanti nella realizzazione del progetto smartCity per rendere il nostro paese totalmente integrato con le nuove tecnologie.》 Tutto molto bello sia ben chiaro. L’unica nota stonata è stato il non ricordare, nelle dichiarazioni, che l’iniziativa del progetto “Piazza Wi-Fi Italia” fu intrapresa dagli attivisti del meetup “AttiviAmo Arpino 5 Stelle” con tanto di atto protocollato ed indirizzato proprio alla cortese attenzione del sindaco Renato Rea. Gli attivisti denotavano, nell’atto datato marzo 2019, come il progetto in questione stava già coinvolgendo tutti i 138 comuni colpiti dal sisma del 2016, comuni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria il tutto in stretta collaborazione con le singole amministrazioni locali. Sottolineavano poi il fatto che anche l’Anci aveva aderito a “Piazza Wi-Fi Italia” inserendo il progetto nel solco delle azioni di sviluppo locale mirate ad invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli comuni con annessi vantaggi sia per i cittadini, sia per le imprese che per i turisti.

“Signori si nasce, ed io lo nacqui” diceva l’indimenticabile Totò in uno dei suoi celebri film. Sarebbe stato un vero gesto da “gentleman” spendere due parole per ricordare ai propri concittadini che la città di Arpino ora potrà usufruire di Wi-fi gratuito anche grazie all’ottima iniziativa intrapresa dagli attivisti del meet up pentastellato locale.

Lu.Re.

