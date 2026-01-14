Arpino piange Pasquale Salvatore: aveva 68 anni

Si è spento all’alba di oggi, martedì 14 gennaio 2026, presso l’Ospedale Civile di Sora, Pasquale Salvatore, di 68 anni. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Arpino, dove l’uomo era conosciuto e stimato.

A darne il triste annuncio sono la moglie Antonietta, la mamma, le figlie, i nipoti, le sorelle e tutti i parenti, oggi uniti nel dolore per una perdita che lascia un grande vuoto negli affetti familiari e tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua vita.

I funerali si terranno giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo ad Arpino. Al termine della cerimonia religiosa, seguirà l’accompagnamento al cimitero. La famiglia ha espresso il desiderio di non inviare fiori, ma di compiere opere di bene in memoria del caro Pasquale.

L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8:30 alle 18:00.

In questo momento di profondo dolore, la redazione di LiriTV si stringe con sincero affetto alla famiglia Salvatore, porgendo le più sentite condoglianze alla moglie Antonietta, ai familiari tutti e a quanti ne piangono la scomparsa.

Correlati